В каком городе самые низкие цены на баранов перед Курбан айтом

Источник: Nur.kz

Самые низкие цены на баранов перед Курбан айтом наблюдаются в Усть-Каменогорске, самые высокие — в Астане. Об этом свидетельствуют данные, собранные корреспондентами КазТАГ.

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Баранина стоит от 900 тенге до 1,3 тыс. тенге за 1 кг, соответственно, барашек в зависимости от упитанности — от 18 тыс. тенге до 35 тыс. тенге, отмечает корреспондент из Усть-Каменогорска.

Между тем средняя цена жертвенного животного по Казахстану колеблется в пределах 25−35 тыс. тенге за голову.

Так, в Уральске барана можно купить за 20−25 тыс. тенге, в Алматы барана Эдельбаевской породы предлагают за 22 тыс. тенге со скидкой 2 тыс. тенге за самовывоз, в Костанае — от 23 тыс. тенге, в Талдыкоргане — от 30 тыс. тенге.

Самые дорогие бараны в этом году в западных и южных областях Казахстана и в Астане — там цена сейчас доходит до 40 тыс. тенге за голову.

«В Таразе маленького барашка можно купить за 20 тыс. тенге, среднего — за 25 тыс. тенге, большого — за 30−35 тыс. тенге. Смотрят по жирности. На Курбан айт берут в основном годовалых средних баранов по 25−30 тыс. тенге за голову. Цена, в принципе, не изменилась — в прошлом году такая же была», — констатирует корреспондент из региона.

На скотном рынке Атырау цены на полуторагодовалую ярку — около 20 тыс. тенге, на двухлетнего барана — 25−40 тыс. тенге.

«До начала Курбан айта, возможно, и подорожают на 10−15%», — предупреждают продавцы.

В Астане стоимость барана варьируется от 25 тыс. тенге до 40 тыс. тенге за голову.

Напомним, в этом году празднование Курбан айта начнется 1 сентября и продлится 3 дня.