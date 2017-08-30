Казанцы попросили президента РТ назвать улицу в честь Владимира Высоцкого

Владимир Гаранин участвовал в День города и республики в празднике двора возле домов №№ 27, 27а, 29, 31, 33 по ул. Даурская и № 32 по ул. Отрадная, который посетили Рустам Минниханов и Ильсур Метшин.

«Я вручил президенту республики и мэру Казани книгу “Высоцкий в Казани”, в которой собраны хроника, воспоминания, свидетельства, фотографии о приезде Высоцкого в столицу нашей республики, — сказал Владимир Гаранин корреспонденту “АиФ Казань”. — В октябре 2017 года исполнится 40 лет его гастролей в Казани. Я предложил назвать одну из улиц в районе новостроек в честь известного поэта и актера. Президент РТ и мэр Казани обещали подумать над этим предложением».