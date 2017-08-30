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17:02 (мск), источник: АиФ Казань

Казанцы попросили президента РТ назвать улицу в честь Владимира Высоцкого

Один из авторов изданной в 2017 году книги «Высоцкий в Казани» Владимир Гаранин обратился 30 августа к президенту РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильмуру Метшину с просьбой назвать одну из улиц столицы РТ в честь Высоцкого.

Владимир Гаранин участвовал в День города и республики в празднике двора возле домов №№ 27, 27а, 29, 31, 33 по ул. Даурская и № 32 по ул. Отрадная, который посетили Рустам Минниханов и Ильсур Метшин.

«Я вручил президенту республики и мэру Казани книгу “Высоцкий в Казани”, в которой собраны хроника, воспоминания, свидетельства, фотографии о приезде Высоцкого в столицу нашей республики, — сказал Владимир Гаранин корреспонденту “АиФ Казань”. — В октябре 2017 года исполнится 40 лет его гастролей в Казани. Я предложил назвать одну из улиц в районе новостроек в честь известного поэта и актера. Президент РТ и мэр Казани обещали подумать над этим предложением».

Авторами книги «Владимир Высоцкий в Казани» являются Владимир Урецкий, Георгий Цыпцин, Владимир Гаранин. В ней собраны впечатления очевидцев от общения с Владимиром Высоцким, который 12 — 18 октября 1977 года гастролировал в Казани.

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