Городской педагогический совет прошел в Краснодаре при участии Евгения Первышова
370 миллионов рублей — по словам мэра, именно столько выделили из всех бюджетов на ремонт школ, детских садов и дополнительных образовательных учреждений.
370 миллионов рублей — по словам мэра, именно столько выделили из всех бюджетов на ремонт школ, детских садов и дополнительных образовательных учреждений.
Что будет со старыми школьными зданиями, где строить новые, можно ли уменьшить очереди в детские сады и как избавить учеников от второй смены, что такое казачьи классы и кто сделает ставку на молодых специалистов — об этом в нашем репортаже.