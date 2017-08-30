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17:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Городской педагогический совет прошел в Краснодаре при участии Евгения Первышова

370 миллионов рублей — по словам мэра, именно столько выделили из всех бюджетов на ремонт школ, детских садов и дополнительных образовательных учреждений.

Что будет со старыми школьными зданиями, где строить новые, можно ли уменьшить очереди в детские сады и как избавить учеников от второй смены, что такое казачьи классы и кто сделает ставку на молодых специалистов — об этом в нашем репортаже.

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