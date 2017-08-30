В Волгограде пройдет выставка, посвященная дружбе России и Китая
Выставка «Дружба, закаленная в боях», начнет работу в
Выставка «Дружба, закаленная в боях», начнет работу в
Выставка подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского
В качестве экспонатов будут представлены гобелены, вазы, тарелки с росписью, рисунки, свитки и скульптуры. Также посетители увидят награды КНР, в частности, медали «Китайско-советская дружба» и «За оборону Нового Шанхая». Ими были награждены участники Сталинградской битвы, работавшие в Китае в качестве гражданских специалистов и военных советников.
Выставка будет экспонироваться в музее до 11 сентября.