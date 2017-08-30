В Волгограде пройдет выставка, посвященная дружбе России и Китая

Выставка подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Как отметили в музее-панораме, делегации из КНР не раз посещали город-герой с тех времен, когда на берегах Волги отгремели бои. На память о своих визитах и в знак дружбы они оставляли и оставляют многочисленные подарки, многие из которых являются произведениями высокого искусства, носящими ярко выраженный национальный колорит.