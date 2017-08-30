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16:57 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет выставка, посвященная дружбе России и Китая

Выставка «Дружба, закаленная в боях», начнет работу в музее-панораме «Сталинградская битва» с 1 сентября 2017 года. В экспозиции посетители смогут увидеть подарки, оставленные делегацией КНР в ходе своих визитов в Волгоград.

Выставка подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Как отметили в музее-панораме, делегации из КНР не раз посещали город-герой с тех времен, когда на берегах Волги отгремели бои. На память о своих визитах и в знак дружбы они оставляли и оставляют многочисленные подарки, многие из которых являются произведениями высокого искусства, носящими ярко выраженный национальный колорит.

В качестве экспонатов будут представлены гобелены, вазы, тарелки с росписью, рисунки, свитки и скульптуры. Также посетители увидят награды КНР, в частности, медали «Китайско-советская дружба» и «За оборону Нового Шанхая». Ими были награждены участники Сталинградской битвы, работавшие в Китае в качестве гражданских специалистов и военных советников.

Выставка будет экспонироваться в музее до 11 сентября.

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