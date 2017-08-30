В парке Героев-летчиков открыли современный спортивный комплекс

Современный тренажерный комплекс с многоуровневыми турниками возведен в рамках социального проекта Поколение «Спортмастер». Теперь у жителей микрорайона «Семь ветров» появилась возможность тренироваться на открытом воздухе. Всего в городе в этом году появится 10 таких площадок.

​Новый инфраструктурный объект в зеленой зоне на «Семи ветрах» стал одним из самых крупных среди устанавливаемых в Волгограде в рамках социального проекта Поколение «Спортмастер». Многоуровневые турники, гимнастические кольца, шведская стенка, брусья, скамья для пресса — в распоряжении любителей здорового образа жизни целый арсенал современных уличных тренажеров.

Всего в рамках проекта Поколение «Спортмастер» городу передано 10 комплектов с новым современным оборудованием. По одной площадке уже установлено в Тракторозаводском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском районах и парке «Семейный» по улице 8-й Воздушной Армии на «Семи ветрах». К 1 сентября будет открыт аналогичный объект в парке «Центр народной дипломатии» в Советском районе. Еще одна площадка совсем скоро появится в Центральном районе и две — в Краснооктябрьском.