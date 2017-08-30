В Калининграде нашли пропавшего неделю назад 45-летнего мужчину
Пропавшего 23 августа 45-летнего Сергея Шестакова нашли. Об этом сообщают волонтёры «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».
Пропавшего 23 августа 45-летнего Сергея Шестакова нашли. Об этом сообщают волонтёры «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».
Мужчина сам пришёл домой на ул. Артиллерийскую ночью 30 августа. Об этом волонтёрам сообщили родственники калининградца. Он жив и здоров.
23 августа мужчина вышел из дома по ул. Артиллерийской около 23:00. С тех пор его местонахождение было неизвестно.