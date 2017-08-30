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18:07 (мск), источник: Время Воронежа

У коммунальщиков осталось две недели на подготовку к зиме

Из-за аномальных погодных условий город готовиться начаться отопительный сезон раньше срока.

Источник: Время Воронежа

Энергетики ведут подготовку сетей к предстоящему отопительному сезону. В частности, в зоне теплоснабжения Воронежского филиала ПАО «Квадра» к зиме готовы 52 процента домов и 79 процентов социальных объектов. Об этом сообщили в энергокомпании в среду, 30 августа.

— До начала отопительного сезона управляющие компании обязаны провести опрессовки и, при необходимости, ремонт внутренних систем отопления зданий, подготовить к работе тепловые узлы и приборы учета. Это позволит обеспечить качественное отопление в зимний период, — пояснил директор ПП «Тепловые сети» Михаил Остроушко.

Он отметил, что подготовка жилых домов, школ, больниц, поликлиник и детских садов к отопительному сезону должна закончиться не позднее 15 сентября. До этого времени управляющие компании, а также организации, ответственные за социальные объекты, должны получить акт готовности от специалистов воронежского филиала.

Контролирует подготовку специальная комиссия, в которую входят представители органов местного самоуправления, жилищных и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, ранее и.о руководителя городского управления ЖКХ сообщал, что в прошлом году из-за аномальных погодных условий отопительный сезон пришлось начать раньше срока. Поэтому в этом году было решено подготовить объекты к пуску тепла к середине сентября. Таким образом, если потребуется, отопление и в этот раз запустят раньше.

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