У коммунальщиков осталось две недели на подготовку к зиме

Источник: Время Воронежа

Энергетики ведут подготовку сетей к предстоящему отопительному сезону. В частности, в зоне теплоснабжения Воронежского филиала ПАО «Квадра» к зиме готовы 52 процента домов и 79 процентов социальных объектов. Об этом сообщили в энергокомпании в среду, 30 августа.

— До начала отопительного сезона управляющие компании обязаны провести опрессовки и, при необходимости, ремонт внутренних систем отопления зданий, подготовить к работе тепловые узлы и приборы учета. Это позволит обеспечить качественное отопление в зимний период, — пояснил директор ПП «Тепловые сети» Михаил Остроушко.

Он отметил, что подготовка жилых домов, школ, больниц, поликлиник и детских садов к отопительному сезону должна закончиться не позднее 15 сентября. До этого времени управляющие компании, а также организации, ответственные за социальные объекты, должны получить акт готовности от специалистов воронежского филиала.

Контролирует подготовку специальная комиссия, в которую входят представители органов местного самоуправления, жилищных и ресурсоснабжающих организаций.