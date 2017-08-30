В Воронежской области открыли детский сад на 210 мест

Детский сад на 210 мест для 10 возрастных групп открылся в Панинском районе. Его появление позволило полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения в районе, сообщила заведующая учреждением Лариса Полякова губернатору Алексею Гордееву, посетившему новый садик в среду, 30 августа.

Строительство дошкольного учреждения велось с октября 2016 года. Здание состоит из трех этажей. На первом находятся пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения персонала. На втором этаже открыли информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, исследовательскую лабораторию и инструментальный зал. Физкультурный зал, методический центр, ателье-студия и студия технического творчества расположены на третьем этаже. В садике разместили групповые площадки, спортивные и обучающие сооружения и навесы от солнца, на каждом этаже есть интерактивное игровое оборудование. При планировке помещения особое внимание уделялось созданию комфортных условий для малоподвижных групп населения.