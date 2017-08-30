В Воронежской области открыли детский сад на 210 мест
В Панинском районе ликвидировали очередь в дошкольные учреждения.
В Панинском районе ликвидировали очередь в дошкольные учреждения.
Детский сад на 210 мест для 10 возрастных групп открылся в Панинском районе. Его появление позволило полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения в районе, сообщила заведующая учреждением Лариса Полякова губернатору Алексею Гордееву, посетившему новый садик в среду, 30 августа.
Строительство дошкольного учреждения велось с октября 2016 года. Здание состоит из трех этажей. На первом находятся пищеблок, медицинский блок,
Алексей Гордеев отметил, что современные технологии и экологические материалы, примененные при строительстве здания, в перспективе необходимо применять при строительстве новых дошкольных учреждений в регионе. Губернатор отметил успехи Панинского района в развитии социальной сферы.