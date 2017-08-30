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16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открыли детский сад на 210 мест

В Панинском районе ликвидировали очередь в дошкольные учреждения.

Источник: РИА "Воронеж"

Детский сад на 210 мест для 10 возрастных групп открылся в Панинском районе. Его появление позволило полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения в районе, сообщила заведующая учреждением Лариса Полякова губернатору Алексею Гордееву, посетившему новый садик в среду, 30 августа.

Строительство дошкольного учреждения велось с октября 2016 года. Здание состоит из трех этажей. На первом находятся пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения персонала. На втором этаже открыли информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, исследовательскую лабораторию и инструментальный зал. Физкультурный зал, методический центр, ателье-студия и студия технического творчества расположены на третьем этаже. В садике разместили групповые площадки, спортивные и обучающие сооружения и навесы от солнца, на каждом этаже есть интерактивное игровое оборудование. При планировке помещения особое внимание уделялось созданию комфортных условий для малоподвижных групп населения.

Алексей Гордеев отметил, что современные технологии и экологические материалы, примененные при строительстве здания, в перспективе необходимо применять при строительстве новых дошкольных учреждений в регионе. Губернатор отметил успехи Панинского района в развитии социальной сферы.

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