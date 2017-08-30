Устроившую скандал в аптеке витебчанку будут судить

Сегодня в суд Первомайского района поступили дела об административных правонарушениях в отношении 35-летней жительницы Витебска в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 (оскорбление) и ст.17.1 (мелкое хулиганство) КоАП. Слушания назначены на 1 сентября.

Инцидент произошел в начале августа и был записан на камеру наблюдения, размещенную в аптеке. Затем видео оказалась в интернете и широко обсуждалось. Женщина устроила скандал в ответ на слова провизора о том, что вход с животными в аптеку запрещен, и обслуживать ее в этом случае не будут.