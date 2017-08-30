Самый красивый преступник женится на миллиардерше

Источник: Nur.kz

Наследница огромного состояния и империи Topshop 26-летняя Хлоя Грин выходит замуж. Сердце красавицы отдано Джереми Миксу — «самому красивому преступнику», как его называют СМИ.

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Хлоя Грин и Джереми Микс опубликовали в соцсетях счастливые совместные фотографии, на которых радостная невеста хвастает помолвочным кольцом, пишет сайт «Дни.ру».

Когда только стало известно об их романе, в комментарии к обоим посыпались нелицеприятные отзывы: на тот момент Джереми еще был связан отношениями с законной супругой и обременен тремя детьми.

Парочка закрыла свои профили в Instagram до лучших времен. Сейчас контент Хлои доступен только одобренным пользователям, но отдельные снимки таки стали достоянием общественности. Джереми в своем Instagram фотографии со счастливой Хлоей пока не разместил.

Джереми Микс стал известен в 2014 году. Фото из серии «их разыскивает» попало в Сеть и быстро стало вирусным.

Через какое-то время на осужденного за торговлю оружием члена одной из самых жестоких уличных банд посыпались предложения от модельных агентств.

Отсидев немногим менее двух лет и выйдя на свободу досрочно, Джереми из-за решетки тут же отправился на подиум, где по сей день успешно выступает и неплохо зарабатывает.