Минкультуры прорабатывает возможность включения Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо»

Источник: НТА-Приволжье

В частности, этот вопрос рассматривался членами всероссийского оргкомитета по проведению 800-летия Нижнего Новгорода. В настоящее время он прорабатывается министерством культуры Российской Федерации, министерством культуры Нижегородской области и Российским союзом туриндустрии.

Отмечается, что учитывая перспективы строительства высоко-скоростной магистрали Москва — Казань, у туроператоров появится возможность формировать экономичные туры по двум веткам «Золотого кольца» со стартом маршрута в Москве или Нижнем Новгороде. Кроме того, есть вероятность включения столицы Приволжья в маршрут городов «Золотого кольца» водным путем в связи появлением новых пассажирских судов с колесным движительно-рулевым комплексом типа «Сура», которые могут проходить по рекам с малыми глубинами, например, Ока, и швартоваться в необорудованной местности.

«Маршрут “Золотое кольцо” сформировался в 70-ые годы XX века и получил известность в то время, когда город Нижний Новгород (в тот период город Горький) был закрытым для посещения городом. Поэтому сегодня вполне логично, чтобы город Нижний Новгород, находящийся с точки зрения логистики по ходу маршрута на пути городов “Золотого кольца” был включен в маршрут», — подчеркнул собеседник агентства «НТА-Приволжье» в министерстве.

В тоже время он подчеркнул, что в рамках действующих туристских маршрутов по «Золотому кольцу» уже сформированы туры из Нижнего Новгорода. Кроме того, полный маршрут по всем городам «Золотого кольца» в настоящее время туроператорами реализуется редко в связи с его высокой стоимостью, поэтому большинство туров по городам этого маршрута — это туры с посещением только 5−7 городов.