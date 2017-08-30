Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом интересе Путина к Афганистану
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
17:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Минкультуры прорабатывает возможность включения Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо»

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве культуры Нижегородской области, работа над включением Нижнего Новгорода в маршрут «Золотое кольцо» ведется в нескольких направлениях — в организационном плане, с точки зрения юридической и маркетинговой поддержки.

Источник: НТА-Приволжье

В частности, этот вопрос рассматривался членами всероссийского оргкомитета по проведению 800-летия Нижнего Новгорода. В настоящее время он прорабатывается министерством культуры Российской Федерации, министерством культуры Нижегородской области и Российским союзом туриндустрии.

Отмечается, что учитывая перспективы строительства высоко-скоростной магистрали Москва — Казань, у туроператоров появится возможность формировать экономичные туры по двум веткам «Золотого кольца» со стартом маршрута в Москве или Нижнем Новгороде. Кроме того, есть вероятность включения столицы Приволжья в маршрут городов «Золотого кольца» водным путем в связи появлением новых пассажирских судов с колесным движительно-рулевым комплексом типа «Сура», которые могут проходить по рекам с малыми глубинами, например, Ока, и швартоваться в необорудованной местности.

«Маршрут “Золотое кольцо” сформировался в 70-ые годы XX века и получил известность в то время, когда город Нижний Новгород (в тот период город Горький) был закрытым для посещения городом. Поэтому сегодня вполне логично, чтобы город Нижний Новгород, находящийся с точки зрения логистики по ходу маршрута на пути городов “Золотого кольца” был включен в маршрут», — подчеркнул собеседник агентства «НТА-Приволжье» в министерстве.

В тоже время он подчеркнул, что в рамках действующих туристских маршрутов по «Золотому кольцу» уже сформированы туры из Нижнего Новгорода. Кроме того, полный маршрут по всем городам «Золотого кольца» в настоящее время туроператорами реализуется редко в связи с его высокой стоимостью, поэтому большинство туров по городам этого маршрута — это туры с посещением только 5−7 городов.

Напомним, в конце мая о том, что к 800-летию планируется добиться включения Нижнего Новгорода в туристический маршрут «Золотое кольцо России», а также признания его «городом воинской славы», заявлял губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп: Переговоры не решат северокорейскую проблему
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь