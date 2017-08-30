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18:18 (мск), источник: Sputnik.by

Поляк Карась впервые переплыл Балтийское море

Человек впервые смог переплыть Балтийское море. Смотрите на видео, как польский спортсмен Себастьян Карась финишировал у датского острова Борнхольм.

Источник: Sputnik.by

Польский пловец Себастьян Карась переплыл Балтийское море: спортсмен стартовал из польского города Колобжег и финишировал у датского острова Борнхольм, сообщает портал sport.pl.

Карась преодолел 100 километров и 108 метров за 28,5 часа. Все это время за ним следовало небольшое судно, на котором находилась команда поддержки пловца. Каждые 45 минут 26-летний Карась ел горячую еду, и пил воду. К слову, температура воды не превышала 20 градусов.

На своей странице в Facebook Карась опубликовал несколько видеороликов своего заплыва. Самое популярное видео набрало почти 100 тысяч просмотров, а видео финиши — 47 тысяч.

Интересно, что поляк долго готовился покорить Балтийское море. Так, однажды в ходе благотворительной акции он 24 часа переплывал 25-метровый бассейн, преодолев за это время 96 850 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году он не смог достичь поставленной цели, преодолев 30 километров, он сошел с дистанции из-за проблем с желудком.

Также на счету поляка заплыв через Ла-Манш, который он преодолел за 8 часов 48 минут.

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