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17:13 (мск), источник: 365info.kz

Казахстан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь

Более 20 вагонов с гуманитарной помощью стоимостью почти в миллион долларов отправил Казахстан в Таджикистан.

Источник: 365info.kz

30 августа таджикской стороны был передан 21 вагон с гуманитарной помощью, сообщает Asia Plus.

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В этих вагонах в соседнюю страну прибыли пшеничная мука, мясные и молочные консервы. В Душанбе состоялась церемония официальной передачи гуманитарной помощи.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в РТ Нурлан Сейтимов передал гуманитарный груз заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиедуллоеву.

Зиедуллоев сказал, что Казахстан ежегодно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь. В основном она распределяется среди жертв стихийных бедствий. В 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в размере $4,7 млн, в 2016 — на $873 тысячи.

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