Казахстан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь
Более 20 вагонов с гуманитарной помощью стоимостью почти в миллион долларов отправил Казахстан в Таджикистан.
Более 20 вагонов с гуманитарной помощью стоимостью почти в миллион долларов отправил Казахстан в Таджикистан.
30 августа таджикской стороны был передан 21 вагон с гуманитарной помощью, сообщает Asia Plus.
В этих вагонах в соседнюю страну прибыли пшеничная мука, мясные и молочные консервы. В Душанбе состоялась церемония официальной передачи гуманитарной помощи.
Чрезвычайный и полномочный посол РК в РТ Нурлан Сейтимов передал гуманитарный груз заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиедуллоеву.
Зиедуллоев сказал, что Казахстан ежегодно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь. В основном она распределяется среди жертв стихийных бедствий. В 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в размере $4,7 млн, в 2016 — на $873 тысячи.