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18:28 (мск), источник: Индикатор

Живущих на человеке микробов превратили в музыку

Американские ученые вырастили в питательной среде микроорганизмы, составляющие микробиом человека, и превратили результат в музыку. Для этого ученые проанализировали расположение, размер и плотность колоний при помощи созданного ими специального алгоритма.

Описание работы и звуковые дорожки можно послушать на официальном сайте проекта Biota Beats.

Микробиота человека — это совокупность обитающих в разных частях тела человека микроорганизмов.

По различным подсчетам их как минимум десятки триллионов, называются числа до 100 триллионов. Они живут на коже, в полости рта, в крови, в желудочно-кишечном тракте, в гениталиях.

Работа провели биологи под руководством Дэвида Конга из MIT. Они взяли пробы с собственной кожи ног, из пупков, из подмышек, полости рта и гениталий. Затем микроорганизмы высадили на большие чашки с питательной средой, которые были разделены на секторы, каждый из которых соответствовал своей части тела. Выросшие колонии сфотографировали и превратили в музыку посредством алгоритма, подробности работы которого биологи не раскрыли.

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