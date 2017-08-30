Живущих на человеке микробов превратили в музыку

По различным подсчетам их как минимум десятки триллионов, называются числа до 100 триллионов. Они живут на коже, в полости рта, в крови, в желудочно-кишечном тракте, в гениталиях.

По различным подсчетам их как минимум десятки триллионов, называются числа до 100 триллионов. Они живут на коже, в полости рта, в крови, в желудочно-кишечном тракте, в гениталиях.

Работа провели биологи под руководством Дэвида Конга из MIT. Они взяли пробы с собственной кожи ног, из пупков, из подмышек, полости рта и гениталий. Затем микроорганизмы высадили на большие чашки с питательной средой, которые были разделены на секторы, каждый из которых соответствовал своей части тела. Выросшие колонии сфотографировали и превратили в музыку посредством алгоритма, подробности работы которого биологи не раскрыли.