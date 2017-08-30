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17:58 (мск), источник: Известия

Первоклассники школы у Соборной мечети отметят День знаний в цирке

Первоклассники школы, расположенной в Мещанском районе столицы рядом с Соборной мечетью, отметят День знаний в цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

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Отмечается, что торжественная линейка школы № 2107 пройдет не 1, а 4 сентября, пишет НСН. Решение о переносе даты празднования Дня знаний принял управляющий совет учебного заведения, поскольку в начале сентября мусульмане будут отмечать религиозный праздник Курбан-байрам. Однако первоклассники смогут отметить начало учебного года 1 сентября походом в цирк на Цветном бульваре. По словам директора учебного заведения Олеси Лукашук, ходить в цирк для первоклассников — 17-летняя традиция школы, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Принятие законопроекта, по их мнению, позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

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