Первоклассники школы у Соборной мечети отметят День знаний в цирке
Первоклассники школы, расположенной в Мещанском районе столицы рядом с Соборной мечетью, отметят День знаний в цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщили в
Первоклассники школы, расположенной в Мещанском районе столицы рядом с Соборной мечетью, отметят День знаний в цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщили в
Отмечается, что торжественная линейка школы № 2107 пройдет не 1, а 4 сентября, пишет НСН. Решение о переносе даты празднования Дня знаний принял управляющий совет учебного заведения, поскольку в начале сентября мусульмане будут отмечать религиозный праздник
Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Принятие законопроекта, по их мнению, позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».