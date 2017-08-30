Первоклассники школы у Соборной мечети отметят День знаний в цирке

Отмечается, что торжественная линейка школы № 2107 пройдет не 1, а 4 сентября, пишет НСН. Решение о переносе даты празднования Дня знаний принял управляющий совет учебного заведения, поскольку в начале сентября мусульмане будут отмечать религиозный праздник Курбан-байрам. Однако первоклассники смогут отметить начало учебного года 1 сентября походом в цирк на Цветном бульваре. По словам директора учебного заведения Олеси Лукашук, ходить в цирк для первоклассников — 17-летняя традиция школы, сообщает телеканал «360».