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18:04 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана выложил в интернет самые захватывающие трюки Kazan City Racing

В центре Казани в четвертый раз прошло знаменитое автоспортивное шоу Kazan City Racing.

Президент республики Рустам Минниханов поделился видеозаписями наиболее впечатляющих трюков со своими подписчиками в «Инстаграме».

Перед зрителями выступила команда «КАМАЗ-Мастер» — многократный призер и 14-кратный победитель супермарафона «Дакар».

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