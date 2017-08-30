Президент Татарстана выложил в интернет самые захватывающие трюки Kazan City Racing
В центре Казани в четвертый раз прошло знаменитое автоспортивное шоу Kazan City Racing.
В центре Казани в четвертый раз прошло знаменитое автоспортивное шоу Kazan City Racing.
Президент республики Рустам Минниханов поделился видеозаписями наиболее впечатляющих трюков со своими подписчиками в «Инстаграме».
Перед зрителями выступила команда «КАМАЗ-Мастер» — многократный призер и 14-кратный победитель супермарафона «Дакар».