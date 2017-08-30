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18:09 (мск), источник: Volga News

На Волжском шоссе уже наполовину уложили верхний слой асфальта

Готовность Волжского шоссе составляет около 65%, рассказал директор компании-подрядчика ООО «Самарадорстрой» Владимир Макаров.

Напомним, общая протяженность ремонтируемого участка Волжского шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе) составляет 3,3 км. После ремонта дорога получит четыре полноценные полосы движения, ширина проезжей части составит 14 метров. Стоимость контракта 215 млн рублей.

«На сегодняшний день выполнены работы по выравниванию, “вытягиванию” профиля дороги, ее уширению, укладке нижнего выравнивающего слоя асфальта, укреплению обочин. Сейчас здесь идут работы по укладке верхнего слоя — это щебеночно-мастичный асфальт с ПБВ-60, его толщина 5 см. Всего мы планируем уложить около 7800 тонн верхнего слоя асфальта, на сегодняшний день уложено больше половины объема. Если погода будет благоприятствовать, к концу недели мы постараемся уложить весь верхний слой», — рассказал Владимир Макаров.

По его словам, дальше дорожникам останутся только работы, связанные с благоустройством — Волжское шоссе не просто отремонтируют, но фактически дадут дороге вторую жизнь, сделав из нее настоящую современную магистраль. Кроме ремонта самой проезжей части контракт предусматривает устройство тротуаров и велопешеходных дорожек, барьерного ограждения, дорожных знаков, автобусных остановок.
Повышенное внимание уделено безопасности.

«На Волжском шоссе будет установлено осевое барьерное ограждение протяженностью 2,2 км и удерживающей способностью 300 килоджоулей, а также краевые барьерные ограждения протяженностью 4,7 км удерживающей способностью 250 килоджоулей. Оно будет обеспечивать безопасность дорожного движения», — рассказал Макаров.

По его словам, повышению безопасности будет также способствовать установка освещения на неосвещенной ранее дороге и устройство пешеходных переходов со светофорами на каждой из шести остановок.

Чтобы новая дорога прослужила дольше, строители устраивают по ее краям специальные лотки для водосброса.

«Участок сложный с точки зрения рельефа местности, всегда осенью и весной идет водосброс. Чтобы дорога сбрасывала воду не куда попало, здесь предусмотрена специальная система водосброса. Если вода задерживается и уходит под полотно, идет водонасыщение дороги, это способствует ее разрушению, а если воду отвести — прослужит дольше», — пояснил директор «Самарадорстроя».

Напомним, ремонт Волжского шоссе идет в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»).

В региональную программу включены автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2,5 тыс. километров.

В течение 2017−2018 гг. предусмотрен ремонт 286,9 км автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в агломерацию. Таким образом, планируется довести уровень нормативного состояния этих дорог с 42,2% в 2016 году до 54% в 2018 году. Также благодаря программе планируется сократить количество мест концентрации ДТП с 137 в 2016 г. до 67 в 2018 году.

В 2017 г. на реализацию мероприятий программы направлено 4,4 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. из федерального бюджета и 2,278 млрд из областного.

В 2017 г. средства будут направлены на ремонт 110 автодорог общей сложностью 163 км в Самаре, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске и Кинеле. В частности, 1,1 млрд руб. направлено на ремонт региональный автодорог (в том числе Волжского и Красноглинского шоссе), 2 млрд руб.  на ремонт 42 дорог в Самаре и 1,1 млрд руб. на ремонт 35 дорог в Тольятти.

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