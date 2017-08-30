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17:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Музей трезвости откроется в Нижнем Новгороде 100 лет спустя

Противоалкогольная выставка работала на Нижегородской ярмарке до 1917 года.

Нижегородцы впервые с 1917 года смогут посетить «Музей трезвости». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Противоалкогольная выставка была впервые открыта на Нижегородской ярмарке в 1909 году. В дальнейшем было выстроено отдельное здание, чтобы стать «музеем по борьбе с пьянством». 25 июля 1910 года состоялось официальное открытие музея в присутствии почетных гостей. В музее были представлены картины, антиалкогольная литература, портреты видных деятелей трезвеннического движения в России, таблицы о влиянии алкоголя на организм человека. За несколько месяцев музей посетили около 30 тыс. человек. Музей служил вплоть до Октябрьской революции 1917 года, а потом бесследно исчез, во всяком случае, ничего не нашлось из его экспонатов, только архивные отчёты о работе.

«Музей трезвости» открывает некоммерческая организация содействия здоровому образу жизни «Здоровое поколение». Как сообщают организаторы, «Музей трезвости» — это, прежде всего, активное средство массовой информации, средство самозащиты населения от обмана и иллюзий по отношению к потреблению алкоголя, табака и наркотиков. Работа музея породит моду на трезвость в городе и области, сделает престижным трезвый образ жизни.

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