Музей трезвости откроется в Нижнем Новгороде 100 лет спустя

Противоалкогольная выставка была впервые открыта на Нижегородской ярмарке в 1909 году. В дальнейшем было выстроено отдельное здание, чтобы стать «музеем по борьбе с пьянством». 25 июля 1910 года состоялось официальное открытие музея в присутствии почетных гостей. В музее были представлены картины, антиалкогольная литература, портреты видных деятелей трезвеннического движения в России, таблицы о влиянии алкоголя на организм человека. За несколько месяцев музей посетили около 30 тыс. человек. Музей служил вплоть до Октябрьской революции 1917 года, а потом бесследно исчез, во всяком случае, ничего не нашлось из его экспонатов, только архивные отчёты о работе.