Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
13Умерла Вера Глаголева
22:51 (мск), источник: Informburo.kz

Жара до 43 градусов и дожди ожидают казахстанцев в четверг, 31 августа

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 57% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 31 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в Астане

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днём 29−31 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 29−31 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла. Днём от 26 до 31 градуса тепла.

В Актюбинской области ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 33−35 градусов.

В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Ночью от 16 до 21 градусов, днём от 30 до 35 градусова тепла.

В Атырауской области переменная облачность, осадков не будет. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 34 до 39 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, днём местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью и до 27−32 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. Температура воздуха составит от 16 до 21 градусов ночью, от 30 до 35 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки днём и ночью. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от +28 до +33 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30.

В Костанайской области пройдут дожди с грозами. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём от +27 до +32.

В Кызылординской области синоптики обещают жаркую погоду без осадков. Местами сохраняются северо-восточный ветер 15−20 м/с, пыльная буря, местами сильная жара до 43 градусов. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +35 до +40 градусов.

В Мангистауской области ожидается ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит 33−38 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области местами пройдут дожди. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов ночью и от +26 до +31 днём.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночью температура воздуха от +13 до +18 градусов, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью 20−21, днём от 34 до 39 градусов тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогоды
Обвиняемый в избиении блогера в парке Горького арестован
СМИ: Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
Названо предполагаемое число жертв конфликта в Сирии
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Майк Тайсон оценил дебют Макгрегора в профессиональном боксе Макгрегор проиграл Флойду Мейвезеру-младшему техническим нокаутом в десятом раунде
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь