Жара до 43 градусов и дожди ожидают казахстанцев в четверг, 31 августа

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 31 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днём 29−31 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 29−31 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла. Днём от 26 до 31 градуса тепла.

В Актюбинской области ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 33−35 градусов.

В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Ночью от 16 до 21 градусов, днём от 30 до 35 градусова тепла.

В Атырауской области переменная облачность, осадков не будет. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 34 до 39 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, днём местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью и до 27−32 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. Температура воздуха составит от 16 до 21 градусов ночью, от 30 до 35 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки днём и ночью. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от +28 до +33 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30.

В Костанайской области пройдут дожди с грозами. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём от +27 до +32.

В Кызылординской области синоптики обещают жаркую погоду без осадков. Местами сохраняются северо-восточный ветер 15−20 м/с, пыльная буря, местами сильная жара до 43 градусов. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +35 до +40 градусов.

В Мангистауской области ожидается ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит 33−38 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области местами пройдут дожди. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов ночью и от +26 до +31 днём.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночью температура воздуха от +13 до +18 градусов, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.