Жара до 43 градусов и дожди ожидают казахстанцев в четверг, 31 августа
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на 31 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днём 29−31 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 29−31 градусов.
В Акмолинской области переменная облачность, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла. Днём от 26 до 31 градуса тепла.
В Актюбинской области ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 33−35 градусов.
В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Ночью от 16 до 21 градусов, днём от 30 до 35 градусова тепла.
В Атырауской области переменная облачность, осадков не будет. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 34 до 39 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области синоптики прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. Температура воздуха составит от 16 до 21 градусов ночью, от 30 до 35 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30.
В Костанайской области пройдут дожди с грозами. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём от +27 до +32.
В Кызылординской области синоптики обещают жаркую погоду без осадков. Местами сохраняются
В Мангистауской области ожидается ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит 33−38 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области местами пройдут дожди. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов ночью и от +26 до +31 днём.
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