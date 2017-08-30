Прогноз погоды на 31 августа
Завтра в республике ожидается переменная облачность. Ветер
Завтра в республике ожидается переменная облачность. Ветер
Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках плюс 22, в Бельцах — на градус больше.
В Оргееве до 24-х. В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут плюс 25. В Леове — 26 градусов. В Комрате и Кагуле будет до 27-ми.
В ближайшее время станет жарче. В столице днем температурный максимум составит 31 градус, ночью — 17.
На морских курортах солнечно. В Одессе и Барселоне — 23, в Констанце — на градус больше. В Варне термометры покажут 25, в Будве — 29-ти.
В Анталье воздух прогреется до 32 градусов, в Нице — до 28-ми. В Салониках и Ларнаке столбики термометров покажут плюс 29. На египетском побережье ожидается до 36-ти градусов.