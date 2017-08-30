Прогноз погоды на 31 августа

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках плюс 22, в Бельцах — на градус больше.

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В Оргееве до 24-х. В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут плюс 25. В Леове — 26 градусов. В Комрате и Кагуле будет до 27-ми.

В ближайшее время станет жарче. В столице днем температурный максимум составит 31 градус, ночью — 17.

На морских курортах солнечно. В Одессе и Барселоне — 23, в Констанце — на градус больше. В Варне термометры покажут 25, в Будве — 29-ти.