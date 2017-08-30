Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Вашингтон выбирал между санкциями и войной с РФ – посол США
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
19:30 (мск), источник: N + 1

Гладкошерстные выдры научили друг друга открывать контейнеры с едой

Гладкошерстные выдры ориентируются на поведение друг друга при решении новых для них задач.

Источник: AP 2017

К такому выводу пришли британские ученые, которые наблюдали за тем, как выдры открывают контейнеры с едой. Исследователи выяснили, что на применение стратегий социального обучения выдрами влияет тесность связей внутри группы. Статья опубликована в журнале Open Science.

Для адаптации в среде обитания животные могут использовать информацию, полученную благодаря собственному опыту, а также могут адаптировать свое поведение, наблюдая за сородичами (теория социального обучения).

Считается, что такая адаптация поведения используется всеми видами животных, живущих в тесных социальных группах. Однако, подобные исследования чаще всего проводятся на примере поведения рыб, птиц и приматов.

Теперь появилось доказательство того, что представители семейства куньих также используют стратегии социального обучения для адаптации в своей среде обитания.

Читайте также
Млекопитающие умеют плавать, но есть странное исключение

Авторы новой работы изучили два вида выдр: гладкошерстных (Lutrogale perspicillata) и восточных бескоготных выдр (Amblonyx cinereus). Эти два вида предпочитают разные типы социальной организации: гладкошерстные выдры объединяются в группы по четыре-пять особей и предпочитают охотиться вместе, в то время как восточные бескоготные выдры живут в группах по 15 особей, но чаще всего охотятся поодиночке.

Исследователи в течение пяти дней изучали поведение трех групп восточных бескоготных выдр и одной группы гладкошерстных выдр с целью выявить прочность социальных связей между особями внутри каждой из групп. После этого ученые провели серию экспериментов, в ходе которых выдрам нужно было доставать еду из различных закрытых контейнеров. Исследователи собрали данные о том, кто из особей решал задачку первым и за какое время. Изученные группы существенно не отличались по количеству представителей, а также по количеству особей разного пола.

Результаты анализа поведения гладкошерстных выдр показали, что при решении задач они пользуются методом проб и ошибок на 65 процентов реже, чем стратегиями социального обучения (то есть используя информацию, полученную при наблюдении за сородичами).
Читайте также
Подсчитана прожорливость кошек и собак

Кроме того, ученые выяснили, что более юные представители гладкошерстных выдр копируют стратегии, использованные их старшими сородичами (родителями и старшими братьями или сестрами). Восточные бескоготные выдры использовали стратегии социального научения в три раза реже, чем метод самостоятельного решения задачи.

Ученые объясняют полученные результаты особенностями в адаптируемом двумя различными видами выдр социальном поведении. Гладкошерстные выдры охотятся вместе и выстраивают прочные социальные связи внутри своей группы, что приводит к тому, что они учатся друг у друга. Восточные бескоготные выдры, напротив, являются одиночками и предпочитают полагаться только на собственный опыт.

Биологи изучают самые различные аспекты социального поведения представителей животного мира. В нашей заметке вы можете узнать о том, что влияет на поведение взрослых капуцинов внутри их группы. Также, в другой заметке вы можете прочитать про то, как присутствие отца влияет на близкие взаимоотношения между единокровными сиблингами анибусов.

Елизавета Ивтушок

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Опавшие листья стали сырьем для иониторов
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Обвиняемый в избиении блогера в парке Горького арестован
СМИ: Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
В ООН назвали предполагаемое число жертв сирийского конфликта
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь