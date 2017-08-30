Гладкошерстные выдры научили друг друга открывать контейнеры с едой

Источник: AP 2017

К такому выводу пришли британские ученые, которые наблюдали за тем, как выдры открывают контейнеры с едой. Исследователи выяснили, что на применение стратегий социального обучения выдрами влияет тесность связей внутри группы. Статья опубликована в журнале Open Science.

Для адаптации в среде обитания животные могут использовать информацию, полученную благодаря собственному опыту, а также могут адаптировать свое поведение, наблюдая за сородичами (теория социального обучения).

Считается, что такая адаптация поведения используется всеми видами животных, живущих в тесных социальных группах. Однако, подобные исследования чаще всего проводятся на примере поведения рыб, птиц и приматов.

Теперь появилось доказательство того, что представители семейства куньих также используют стратегии социального обучения для адаптации в своей среде обитания.

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Авторы новой работы изучили два вида выдр: гладкошерстных (Lutrogale perspicillata) и восточных бескоготных выдр (Amblonyx cinereus). Эти два вида предпочитают разные типы социальной организации: гладкошерстные выдры объединяются в группы по четыре-пять особей и предпочитают охотиться вместе, в то время как восточные бескоготные выдры живут в группах по 15 особей, но чаще всего охотятся поодиночке.

Исследователи в течение пяти дней изучали поведение трех групп восточных бескоготных выдр и одной группы гладкошерстных выдр с целью выявить прочность социальных связей между особями внутри каждой из групп. После этого ученые провели серию экспериментов, в ходе которых выдрам нужно было доставать еду из различных закрытых контейнеров. Исследователи собрали данные о том, кто из особей решал задачку первым и за какое время. Изученные группы существенно не отличались по количеству представителей, а также по количеству особей разного пола.

Результаты анализа поведения гладкошерстных выдр показали, что при решении задач они пользуются методом проб и ошибок на 65 процентов реже, чем стратегиями социального обучения (то есть используя информацию, полученную при наблюдении за сородичами).

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Кроме того, ученые выяснили, что более юные представители гладкошерстных выдр копируют стратегии, использованные их старшими сородичами (родителями и старшими братьями или сестрами). Восточные бескоготные выдры использовали стратегии социального научения в три раза реже, чем метод самостоятельного решения задачи.

Ученые объясняют полученные результаты особенностями в адаптируемом двумя различными видами выдр социальном поведении. Гладкошерстные выдры охотятся вместе и выстраивают прочные социальные связи внутри своей группы, что приводит к тому, что они учатся друг у друга. Восточные бескоготные выдры, напротив, являются одиночками и предпочитают полагаться только на собственный опыт.

Биологи изучают самые различные аспекты социального поведения представителей животного мира. В нашей заметке вы можете узнать о том, что влияет на поведение взрослых капуцинов внутри их группы. Также, в другой заметке вы можете прочитать про то, как присутствие отца влияет на близкие взаимоотношения между единокровными сиблингами анибусов.