Петербургская подземка начала свой Instagram с котиков и белочек
В аккаунте будут размещать уникальные снимки и просто красивые фотографии.
В аккаунте будут размещать уникальные снимки и просто красивые фотографии.
На прошлой неделе
— У нас уже есть Telegram, Facebook, Twitter, — рассказывает
Сегодня люди хотят больше смотреть, нежели читать. А у нас есть уникальная возможность размещать фотографии того, что обычный пассажир увидеть не сможет: это снимки из подземелья, с площадок депо, из помещений эскалаторных. Так что будем рассказывать о жизни метро и через фото.
Аккаунту metrospbphoto уже пять дней. На момент подготовки публикации у него было 868 подписчиков (число постоянно растет) и 14 постов. Открыла Instagram подземки фотография с новеньким зеленым составом.
— Просто когда мы регистрировали аккаунт, зеленый как раз вышел на линию, — объясняет Юлия.
Вперемежку встречаются видовые картинки в духе «Утро в депо «Невское», снимки «белочки из лагеря метро» и «метровского кота», который живет в одном из депо, а также монтажа оборудования
— Будут и красивые картинки, и информативные фото, — делится Шавель. — Сегодня ночью у нас был поставлен первый шкаф с оборудованием для
Будут проходить, например, учения, куда будет закрыт доступ СМИ, — тоже постараемся что-то показывать. Это интересная площадка для наших потребителей.
В роли операторов — Юлия и ее помощник Никита Рубцов: вдвоем они ведут все соцсети подземки, включая «победоносный» Telegram. Захватывать новые площадки в ближайшее времяне планируют.
— Пока хотим визуализировать метро, — добавляет Шавель. — Придерживаемся качества: количество не важно.