Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жесткий комментарий бойца "Азова" про арку Крымского моста
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
В США встревожены сотней "смертоносных" танков России – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
1070 годовщина независимости Индии
17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербургская подземка начала свой Instagram с котиков и белочек

В аккаунте будут размещать уникальные снимки и просто красивые фотографии.

На прошлой неделе Telegram-канал Петербургского метрополитена вошел в пятерку самых популярных в стране, а уже сегодня подземка объявляет об открытии странички в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У нас уже есть Telegram, Facebook, Twitter, — рассказывает пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. — Осваиваем все новые соцсети, чтобы держать пассажиров в курсе событий.

Сегодня люди хотят больше смотреть, нежели читать. А у нас есть уникальная возможность размещать фотографии того, что обычный пассажир увидеть не сможет: это снимки из подземелья, с площадок депо, из помещений эскалаторных. Так что будем рассказывать о жизни метро и через фото.
Юлия Шавель
Пресс-секретарь Петербургского метрополитена

Аккаунту metrospbphoto уже пять дней. На момент подготовки публикации у него было 868 подписчиков (число постоянно растет) и 14 постов. Открыла Instagram подземки фотография с новеньким зеленым составом.

— Просто когда мы регистрировали аккаунт, зеленый как раз вышел на линию, — объясняет Юлия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вперемежку встречаются видовые картинки в духе «Утро в депо «Невское», снимки «белочки из лагеря метро» и «метровского кота», который живет в одном из депо, а также монтажа оборудования Wi-Fi, который начался на красной линии.

— Будут и красивые картинки, и информативные фото, — делится Шавель. — Сегодня ночью у нас был поставлен первый шкаф с оборудованием для Wi-Fi, о чем мы рассказали и в Instagram.

Будут проходить, например, учения, куда будет закрыт доступ СМИ, — тоже постараемся что-то показывать. Это интересная площадка для наших потребителей.
Юлия Шавель.
Пресс-секретарь Петербургского метрополитена

В роли операторов — Юлия и ее помощник Никита Рубцов: вдвоем они ведут все соцсети подземки, включая «победоносный» Telegram. Захватывать новые площадки в ближайшее времяне планируют.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Пока хотим визуализировать метро, — добавляет Шавель. — Придерживаемся качества: количество не важно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь