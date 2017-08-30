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22:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермская школа № 146 вошла топ-50 школ России

У её выпускников — наибольшие шансы при поступлении в лучшие вузы страны.

Пермская физико-математическая школа № 146 вошла в топ-50 школ России, выпускники которых имеют наибольшие шансы при поступлении в лучшие вузы страны, рассказали в администрации Пермского края. В рейтинг, который составило агентство RAEX, также вошли средние учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска.

Абсолютное большинство выпускников поступают в вузы с профилирующими предметами математика и физика, в самые престижные в России: МГУ, МФТИ, академию ФСБ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и другие. Из пермских вузов учащиеся чаще всего выбирают механико-математический и физический факультеты ПГНИУ, ПНИПУ, Высшую Школу Экономики.

Средний балл по ЕГЭ по всем предметам в 2017 году — 83,3. По математике — 81,3, по физике — 81,2. Ежегодно выпускники школы показывают результат 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам. Около 50 школьников становятся победителями и призерами краевых олимпиад. Успешно выступают они и на международном уровне. Выпускник школы Василий Югов в этом году в составе национальной команды школьников Российской Федерации выиграл золотую медаль на 48-й Международной олимпиаде по физике IPhO (Индонезия).

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