Пермская школа № 146 вошла топ-50 школ России

Пермская физико-математическая школа № 146 вошла в топ-50 школ России, выпускники которых имеют наибольшие шансы при поступлении в лучшие вузы страны, рассказали в администрации Пермского края. В рейтинг, который составило агентство RAEX, также вошли средние учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска.

Абсолютное большинство выпускников поступают в вузы с профилирующими предметами математика и физика, в самые престижные в России: МГУ, МФТИ, академию ФСБ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и другие. Из пермских вузов учащиеся чаще всего выбирают механико-математический и физический факультеты ПГНИУ, ПНИПУ, Высшую Школу Экономики.