Пермская школа № 146 вошла топ-50 школ России
У её выпускников — наибольшие шансы при поступлении в лучшие вузы страны.
У её выпускников — наибольшие шансы при поступлении в лучшие вузы страны.
Пермская
Абсолютное большинство выпускников поступают в вузы с профилирующими предметами математика и физика, в самые престижные в России: МГУ, МФТИ, академию ФСБ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и другие. Из пермских вузов учащиеся чаще всего выбирают
Средний балл по ЕГЭ по всем предметам в 2017 году — 83,3. По математике — 81,3, по физике — 81,2. Ежегодно выпускники школы показывают результат 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам. Около 50 школьников становятся победителями и призерами краевых олимпиад. Успешно выступают они и на международном уровне. Выпускник школы Василий Югов в этом году в составе национальной команды школьников Российской Федерации выиграл золотую медаль на 48-й Международной олимпиаде по физике IPhO (Индонезия).