Глава Крыма назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями»

Источник: РИА "Новости"

Во время брифинга на полях молодежного образовательного форума «Таврида» у главы Крыма спросили, как он относится к позиции по фильму «Матильда» Поклонской, которая, как заявил автор вопроса, из «героини «Русской весны» стала «позорищем Крыма».

Наталья Поклонская — очень достойный человек. Я не согласен (с такой характеристикой). Она мой соратник, коллега, товарищ. В моем присутствии не надо говорить о позорище… Я посмотрел бы, как бы себя вели люди на ее месте (во времена “Крымской весны”), Наталья Владимировна — она, главное, честный человек, а убеждения у каждого могут быть по-разному. Это ее личное дело, как она свои личные убеждения защищает.

Он отметил, что у каждого человека есть свои убеждения. «То, как Наталья Владимировна защищает свои убеждения — это достойно уважения. Я фильм не смотрел и не могу давать оценки, не посмотрев этого фильма», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что считает неправильным приглашать актеров из другой страны на роль русского царя. «Абсолютная дурость приглашать с другой страны непонятно каких актеров на роль русских царей. У нас что, кто-то из русских актеров играет в Германии или Америке каких-то руководителей? Нет. У нас что, нет своих достойных актеров?» — подчеркнул Аксенов. По его словам, мнение о фильме «Матильда» будет сформировано минкультом республики. Аксенов призвал не делать поспешных оценок.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма.