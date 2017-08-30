Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
19:09 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над Черным морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«В ближайшие четыре-шесть часов до конца суток 30 августа, в течение суток 31 августа и 1 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистым усилением ветра 20−22 метров в секунду. Также в чреду и четверг над Черным морем на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с резким ухудшением погоды, добавляет пресс-служба администрации города, жителям и гостям курорта, руководителям всех форм собственности рекомендуется отказаться от использования личного транспорта с ночи 30 августа до конца суток 31 августа. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Это уже не первое предупреждение по ухудшению погодных условий в регионе за последние дни. Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало о возможности формирования смерчей, ливней с грозами, резких подъемов уровня воды в реках, сходов селей.

За минувшие сутки над Черным морем в районе Сочи образовалось порядка полутора десятков смерчей, в международном аэропорту города из-за проливного дождя и порывистого ветра на прилет и вылет были задержаны несколько авиарейсов, на дорогу в горах Красной Поляны сошли сели, которые заблокировали проезд в населенный пункт 18 туристам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Сочи за сутки образовалось несколько смерчей, выпал снег и сошли сели
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
СМИ: Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
Трамп: Переговоры не решат северокорейскую проблему
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь