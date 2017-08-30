В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над Черным морем, сообщает
СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над Черным морем, сообщает
«В ближайшие
В связи с резким ухудшением погоды, добавляет
Это уже не первое предупреждение по ухудшению погодных условий в регионе за последние дни. Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало о возможности формирования смерчей, ливней с грозами, резких подъемов уровня воды в реках, сходов селей.
За минувшие сутки над Черным морем в районе Сочи образовалось порядка полутора десятков смерчей, в международном аэропорту города