Воронежские полицейские помогли 55 пассажирам сломавшегося автобуса из Чечни
Автобус Setra сломался на трассе в М-4 «Дон» в Рамонском районе в среду, 30 августа около 14 часов.
Автобус Setra сломался на трассе в М-4 «Дон» в Рамонском районе в среду, 30 августа около 14 часов.
В трудной ситуации оказались 55 человек, из них 14 детей — пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту «Грозный-Москва». Им помогли сотрудники ГУ МВД по Воронежской области.
Узнав о сломавшемся автобусе, полицейские незамедлительно выехали на трассу. Поговорив с водителем, они выяснили, что у автобуса сломался двигатель.
— В течение получаса на попутных рейсовых автобусах полицейские отправили в Москву первых 20 пассажиров — женщин и детей. Уже в 15:30 часов стражи порядка пересадили оставшихся пассажиров в рейсовые автобусы, следовавшие в столицу. Неисправный автобус эвакуирован на безопасный участок для ремонта, — рассказали в