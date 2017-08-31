Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Вашингтон выбирал между санкциями и войной с РФ – посол США
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Акупунктура для собак и кошек
08:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские полицейские помогли 55 пассажирам сломавшегося автобуса из Чечни

Автобус Setra сломался на трассе в М-4 «Дон» в Рамонском районе в среду, 30 августа около 14 часов.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В трудной ситуации оказались 55 человек, из них 14 детей — пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту «Грозный-Москва». Им помогли сотрудники ГУ МВД по Воронежской области.

Узнав о сломавшемся автобусе, полицейские незамедлительно выехали на трассу. Поговорив с водителем, они выяснили, что у автобуса сломался двигатель.

— В течение получаса на попутных рейсовых автобусах полицейские отправили в Москву первых 20 пассажиров — женщин и детей. Уже в 15:30 часов стражи порядка пересадили оставшихся пассажиров в рейсовые автобусы, следовавшие в столицу. Неисправный автобус эвакуирован на безопасный участок для ремонта, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь