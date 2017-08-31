Воронежские полицейские помогли 55 пассажирам сломавшегося автобуса из Чечни

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В трудной ситуации оказались 55 человек, из них 14 детей — пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту «Грозный-Москва». Им помогли сотрудники ГУ МВД по Воронежской области.

Узнав о сломавшемся автобусе, полицейские незамедлительно выехали на трассу. Поговорив с водителем, они выяснили, что у автобуса сломался двигатель.