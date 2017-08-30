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21:28 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция Одессы досмотрит личные вещи и автомобили приезжих

Отдых под контролем: «бархатный сезон» в Одессе выдастся жарким — местная полиция намерена проверять автомобили и личные вещи всех подряд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В целях обеспечения безопасности полиция Одесской области намерена досматривать граждан, их личные вещи и автомобили. Об этом сказано в опубликованном в соцсети Facebook, обращении начальника главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрия Головина.

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«Работниками главного управления национальной полиции в Одесской области постоянно принимаются меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области», — отметил Головин.

Он подчеркнул, что «значительно актуальной стала проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ».

По его словам, необходимость усиления мер безопасности обуславливает ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, в том числе «проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств». Глава полиции попросил «с пониманием отнестись к таким мерам» правоохранительных органов.

«Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т. п) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение в возможности совершения ими террористических актов», — сказал Головин.

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