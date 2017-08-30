СПЧ на специальном заседании обсудил проблему утилизации отходов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 авг — РАПСИ. По окончании мероприятия представитель СПЧ объявил о сборе предложений для подготовки рекомендаций в адрес главы государства. Актуальная задача — обеспечить учет мнения общества и экспертов при принятии конкретных решений о строительстве предприятий по переработке мусора. В СПЧ считают, что в отдаленной перспективе необходимо принять все меры к построению цивилизованной системы по работе с отходами в России.

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На заседании с докладом выступили Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, должностные лица из регионов, члены СПЧ и представители общественности.

Основным предметом обсуждения стала политика государства в сфере переработки отходов. В рамках реализации проекта «Чистая страна» будут построены комплексы по переработке мусора. Планируется, что часть отходов после сортировки и переработки будут использованы вторично. Мусор, не подлежащий повторному использованию, будут сжигать. Государство принимает меры к тому, чтобы снизить объемы отходов, подлежащих захоронению, и уменьшить количество мусорных полигонов.

Представители общественности озабочены вопросами, связанными со строительством мусороперерабатывающих комплексов. Людей волнует целесообразность таких производств и экологические аспекты сжигания мусора. На заседании развернулась дискуссия вокруг ситуации со свалками в Московской области. В данном регионе будут построены 4 предприятия по переработке и сжиганию отходов в рамках приоритетной программы Правительства. В настоящее время в некоторых населенных пунктах региона наблюдаются сложные ситуации, связанные с работой мусорных полигонов.

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Участники мероприятия обратили внимание на проблемы незаконных свалок, сложности с разработкой и утверждением территориальных схем обращения с отходами, а также обсудили перспективы раздельного сбора мусора в России.

Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии в России. Правительство разработало приоритетный проект «Чистая страна», целью которого является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путем снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов. В рамках реализации проекта планируется строительство 5 заводов по выработке энергии из отходов. В Московской области будет построено 4 предприятия, в Республике Татарстан — один завод.