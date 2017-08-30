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22:21 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале стая летучих мышей выгнала семью из квартиры

Семья Давыдовых из города Режа Свердловской области воюет с летучими мышами. Однажды на рассвете стая незваных гостей вторглась в их квартиру стандартной пятиэтажки, и почти неделю хозяевам пришлось по темным углам отлавливать рукокрылых, чтобы переселить их в лес. Помочь избавиться от неприятных соседей отказались и в управляющей компании, и в МЧС.

— До сих пор содрогаюсь, вспоминая это, — рассказал корреспонденту «РГ» глава семьи Анатолий Давыдов. — В полутьме даже сразу не поняли, что случилось. Какая-то темная тварь села на ногу жене, поползла по ней, а потом вцепилась в волосы. Дочка спросонья махнула рукой, они давай над ней летать, зубы показывать и шипеть.

Когда Давыдовы включили свет, обомлели: под потолком с писком кружила стая летучих зверьков. Дальше оставаться в этом фильме ужасов семья не захотела, наспех оделись и убежали к родственникам. В сданную зверькам без боя квартиру хозяева вернулись только днем. Несколько рукокрылых, зацепившись за потолок, висели над шкафом, остальные прятались по углам.

— Мы начали звонить во всевозможные службы с просьбами о помощи. Но получали отказы. В управляющей компании в начале даже возмутились: «Вы что, сумасшедших из нас делаете? Никаких мышей, тем более летучих, в доме не водится!» — рассказывает Анатолий. — В МЧС посмеялись, сказав, что по мышам не специализируются. А в СЭС пояснили: летучие мыши не тараканы, в список вредителей не входят.

Пришлось семье действовать в одиночку. Днем двигали мебель и сворачивали ковры в поисках рукокрылых. Благо летучие создания при дневном свете спят, потому ведут себя смирно. Зверьки шипели и скалили зубастую пасть, когда их накрывали стеклянной банкой. В этой прозрачной ловушке их относили на волю — в соседний лесок. Как узнали Давыдовы в Интернете, летучие мыши на Урале занесены в Красную книгу и охраняются законом.

В первый же день, переворошив все в квартире, избавились от 12 «бэтменов». К вечеру вернулись было обратно ночевать домой, но там их ждали знакомые летуны. Всего за неделю Давыдовы выловили 20 рукокрылых, последнего — позавчера. Понятно, что в период охоты восьмилетняя дочка жила у родных. На мышиный переполох коммунальщики все-таки среагировали.

— Наши специалисты выезжали на место, мышей видели. Проверялись вытяжные шахты, они были закрыты, то есть мыши залетели в окно. Значит, появление мышей — вина жильцов, они сами должны их вылавливать, — заявил журналистам представитель управляющей компании.

Пострадавшая семья уверена: окно ни при чем, хотя на всякий случай сейчас окна не открывают. Крылатые, по убеждению Давыдовых, завелись на чердаке или в щели между панелями дома. Как утверждают биологи, для перемещения мышкам хватит трещины в несколько сантиметров. Семья намерена заставить коммунальщиков тщательно исследовать все здание от подвала до чердака, иначе боятся, что атака может повториться. Ведь, по наблюдениям ученых, даже маленькая колония летучих мышей составляет 100 особей.

Компетентно

Евгения Первушина, научный сотрудник института экологии УроРАН:

— Летучие мыши — колониальные животные. Когда одна особь попадает в ловушку или в некомфортную среду, она начинает подавать сигнал о помощи. Ее сородичи это слышат и летят на помощь. Чтобы избавиться от такого соседства, надо выловить всех рукокрылых до последнего, отвезти куда подальше и обязательно заделать все трещины в доме.

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