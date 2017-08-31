Воронежцев пригласили на фестиваль урбан-культуры

Первый региональный молодежный фестиваль-конкурс урбан-культуры «Хлебопечка» пройдет в Воронеже с 12:00 до 22:00 субботы, 16 сентября. Его площадкой станет парк Победы у ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23Б). Вход свободный.

Участники фестиваля будут соревноваться в таких направлениях урбан-культуры, как рэп, брейк-данс, диджеинг, танцы в стиле хип-хоп, бит-бокс, граффити, воркаут, стритбол и экстремальные виды спорта — BMX и скейтборд. Желающих принять участие в состязаниях просят заранее зарегистрироваться в группе мероприятия в соцсети. В жюри фестиваля войдут призеры российских и европейских соревнований по данным дисциплинам, сообщили организаторы.