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08:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на фестиваль урбан-культуры

Посоревноваться в стритболе, брейк-дансе и граффити можно будет 16 сентября.

Первый региональный молодежный фестиваль-конкурс урбан-культуры «Хлебопечка» пройдет в Воронеже с 12:00 до 22:00 субботы, 16 сентября. Его площадкой станет парк Победы у ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23Б). Вход свободный.

Участники фестиваля будут соревноваться в таких направлениях урбан-культуры, как рэп, брейк-данс, диджеинг, танцы в стиле хип-хоп, бит-бокс, граффити, воркаут, стритбол и экстремальные виды спорта — BMX и скейтборд. Желающих принять участие в состязаниях просят заранее зарегистрироваться в группе мероприятия в соцсети. В жюри фестиваля войдут призеры российских и европейских соревнований по данным дисциплинам, сообщили организаторы.

Итогом фестиваля станет награждение победителей и концерт с участием финалистов и специальных гостей.

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