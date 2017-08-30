С 1 сентября количество единиц общественного транспорта увеличится
Примэрия мун. Кишинев сообщает, что с 1 сентября с.г. общественный транспорт в столице будет работать по осеннему графику.
Примэрия мун. Кишинев сообщает, что с 1 сентября с.г. общественный транспорт в столице будет работать по осеннему графику.
Учитывая увеличение потока пассажиров, муниципальные предприятия «Regia Transport Electric Chişinău» и «Parcul Urban de Autobuze» дополнят количество транспортных единиц, выпущенных ежедневно на линию — около 302 троллейбусов и более 100 автобусов.