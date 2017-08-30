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20:08 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь объявила шеф-редактора Regnum в международный розыск

Шеф-редактор аналитической редакции Regnum, гражданин Беларуси Юрий Баранчик объявлен в международный розыск.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

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По ее словам российским правоохранителям уже направлены соответствующие документы, пишет РИА Новости.

Кроме того, следственный комитет Беларусии предъявил обвинения еще трем авторам агентства Regnum. Как пояснила Гончарова, Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни (ч.3 ст. 130 УК), Юрия Павловца — в незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст. 233 УК), а Сергея Шиптенко — по обеим этим статьям. Все трое были задержаны в декабре прошлого года и сейчас находятся под стражей.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Беларуси задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье «разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни».

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