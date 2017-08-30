Беларусь объявила шеф-редактора Regnum в международный розыск

Кроме того, следственный комитет Беларусии предъявил обвинения еще трем авторам агентства Regnum. Как пояснила Гончарова, Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни (ч.3 ст. 130 УК), Юрия Павловца — в незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст. 233 УК), а Сергея Шиптенко — по обеим этим статьям. Все трое были задержаны в декабре прошлого года и сейчас находятся под стражей.