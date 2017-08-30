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21:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию вернется тридцатиградусная жара

Правда, небесная канцелярия подготовила и неприятные сюрпризы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 57% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Башкирию ждет похолодание, но, правда, лишь через неделю: в ближайшие дни в республике установится тридцатиградусная жара. В четверг, 31 августа, столбик термометра покажет отметку в +27 градусов, в пятницу, 1 сентября, потеплеет до +28 градусов.

В выходные, 2 и 3 сентября, температура воздуха составит +27−30 градусов: если в Уфе воздух прогреется только до +28 градусов, то в Сибае термометр покажет долгожданные +30.

Помимо жары, в Башкирию придут ливни с грозами: дожди, как кратковременные, так и сильные, ожидаются во всех районах республики.

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