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20:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Джеки Чан вступился за панголинов

Суперзвезда боевых искусств Джеки Чан подключился к кампании против истребления панголинов — чешуйчатых ящеров, которым угрожает исчезновение.

Звезда «Часа пик» в видеоролике обучает трио панголинов приемам кунг-фу для самозащиты и призывает людей больше не есть их мясо и не использовать панцири в народной медицине, сообщает издание Taiwan News.

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В рамках кампании «Кунг-фу панголин», которую ведет организация WildAid, Джеки Чан появится также на плакатах в Китае и Вьетнаме — двух крупнейших странах-потребителях панголинов.

Глава WildAid Питер Найтс отметил, что предыдущие кампании по защите акул и носорогов были успешными.

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У Джеки широкая аудитория в Азии. И сейчас есть четкие признаки того, что эти кампании оказывают благоприятное влияние, и отношение в обществе к проблеме меняется
Питер Найтс
Глава WildAid
Источник: AFP 2017

Борьба с браконьерством

Новая кампания стартовала на фоне усилий властей одного из штатов Малайзии запретить охоту на панголинов и карать браконьеров пятью годами тюрьмы.

В июле местные власти изъяли 8 тонн панцирей панголинов в порту Сабаха.

Истребление панголинов угрожает не только этому виду, но и биологическому разнообразию целого региона, пишет экоресурс Clean Malaysia.

Панголины — самые востребованные млекопитающие для контрабандистов. За последние 10 лет их численность в дикой природе уменьшилась на 1 миллион особей, говорят в WildAid.

Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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