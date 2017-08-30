Джеки Чан вступился за панголинов
Суперзвезда боевых искусств Джеки Чан подключился к кампании против истребления панголинов — чешуйчатых ящеров, которым угрожает исчезновение.
Суперзвезда боевых искусств Джеки Чан подключился к кампании против истребления панголинов — чешуйчатых ящеров, которым угрожает исчезновение.
Звезда «Часа пик» в видеоролике обучает трио панголинов приемам
В рамках кампании «Кунг-фу панголин», которую ведет организация WildAid, Джеки Чан появится также на плакатах в Китае и Вьетнаме — двух крупнейших
Глава WildAid Питер Найтс отметил, что предыдущие кампании по защите акул и носорогов были успешными.
У Джеки широкая аудитория в Азии. И сейчас есть четкие признаки того, что эти кампании оказывают благоприятное влияние, и отношение в обществе к проблеме меняется
Борьба с браконьерством
Новая кампания стартовала на фоне усилий властей одного из штатов Малайзии запретить охоту на панголинов и карать браконьеров пятью годами тюрьмы.
В июле местные власти изъяли 8 тонн панцирей панголинов в порту Сабаха.
Истребление панголинов угрожает не только этому виду, но и биологическому разнообразию целого региона, пишет экоресурс Clean Malaysia.
Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.