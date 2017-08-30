Джеки Чан вступился за панголинов

Звезда «Часа пик» в видеоролике обучает трио панголинов приемам кунг-фу для самозащиты и призывает людей больше не есть их мясо и не использовать панцири в народной медицине, сообщает издание Taiwan News.

В рамках кампании «Кунг-фу панголин», которую ведет организация WildAid, Джеки Чан появится также на плакатах в Китае и Вьетнаме — двух крупнейших странах-потребителях панголинов.

Глава WildAid Питер Найтс отметил, что предыдущие кампании по защите акул и носорогов были успешными.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/230491669?portrait=0?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Джеки широкая аудитория в Азии. И сейчас есть четкие признаки того, что эти кампании оказывают благоприятное влияние, и отношение в обществе к проблеме меняется Питер Найтс Глава WildAid

Источник: AFP 2017

Борьба с браконьерством

Новая кампания стартовала на фоне усилий властей одного из штатов Малайзии запретить охоту на панголинов и карать браконьеров пятью годами тюрьмы.

В июле местные власти изъяли 8 тонн панцирей панголинов в порту Сабаха.

Истребление панголинов угрожает не только этому виду, но и биологическому разнообразию целого региона, пишет экоресурс Clean Malaysia.

Панголины — самые востребованные млекопитающие для контрабандистов. За последние 10 лет их численность в дикой природе уменьшилась на 1 миллион особей, говорят в WildAid.

Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.