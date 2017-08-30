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21:56 (мск), источник: РБК

Билл Гейтс второй раз за два дня потерял первое место в рейтинге Forbes

Билл Гейтс второй раз за два дня уступил статус самого богатого человека в мире основателю Zara Ортеге. До этого Ортега трижды опережал основателя Microisoft в рейтинге Forbes, но каждый раз терял этот статус в течение суток.

Источник: AP 2017

Cооснователь Microsoft Билл Гейтс опять потерял статус самого богатого человека в мире, сообщил Forbes. В рейтинге журнала, который следит за состояниями богатейших людей мира в реальном времени, Гейтса на $200 млн обошел Амансио Ортега, основатель холдинга Inditex (бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti).

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На момент публикации этой заметки, состояние Амансио Ортега оценивалось в $85 млрд, а состояние Билла Гейтса — в $84,9 млрд. Ранее Ортега уже трижды опережал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира, однако каждый раз терял свое лидерство в течение дня, причем последний раз — накануне, 29 августа.

До этого создатель Zara опережал Билла Гейтса в сентябре 2016 года (тогда его состояние было больше состояния Гейтса на $100 млн), а также в октябре 2015 года.

Каждый раз Ортега терял статус самого богатого человека в мире в течение суток. Кроме рейтинга богатейших людей мира в режиме реального времени, Forbes публикует свой ежегодный рейтинг. Билл Гейтс занимал его первую строчку в этих ежегодных выпусках 18 раз за 30 лет, отмечает Forbes.

Амансио Ортега родился в семье работника железной дороги в городке Бусдонго на северо-западе Испании в марте 1936 года, за полгода до начала в стране гражданской войны.

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Семейство Ортега считалось небогатым, и в 13 лет Амансио бросил среднюю школу и начал работать, чтобы помогать обеспечивать семью.

Свой путь к статусу миллиардера он начал с должности ассистента по продажам магазина-ателье Camiseria Gala, и до открытия своего первого магазина он побывал коммивояжером, продавцом и менеджером магазина.

В 1975 году Ортега открыл в Ла-Корунье первый магазин под брендом Zara, который работает по сей день, а в 1980-х — диверсифицировал свой бизнес, открыв еще магазины для различных категорий населения.

В 1985 году на основе Zara Ортега создал холдинг Inditex, который впоследствии объединил все бренды бизнесмена. В последующие несколько лет в Inditex вошли такие компании, как Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear и другие.

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