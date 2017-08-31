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13:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Последствия урагана «Харви» в одной фотографии: до и после

В результате проливных дождей, которые принес ураган «Харви», значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, многие дома разрушены.

На юг США обрушился ураган «Харви» — самый сильный за последние 13 лет. Одним из первых удар стихии принял 10-тысячный городок Рокпорт.

Значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, больше 30 тысяч укрылись во временных убежищах, многие дома разрушены.

До
После

Власти штата опасаются, что на этом ураган, стихший до тропического шторма, не остановится, и ожидают продолжения дождей и сохранения угрозы наводнений по меньшей мере еще неделю.

Стихия добралась до Луизианы, и проливные дожди обещают в соседних штатах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Русские добровольцы помогают пострадавшим от урагана «Харви» в США
Во время загрузки произошла ошибка.
30 августа© Ньюстюб
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