В США заявили, что мир должен учиться жить в условиях птичьего гриппа

Источник: РИА Новости

«Я думаю, мир начинает лучше понимать птичий грипп и тот факт, что с ним приходится жить… Птичий грипп начинает повсеместно распространяться по всему миру, за исключением Южной Америки», — сказал Самнер, выступая на панельной сессии Международной выставки птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

Нужно будет учиться, как сосуществовать с птичьим гриппом. Мы не сможем избавиться от птичьего гриппа в ближайшем будущем, мы можем вообще от него не избавиться. Джеймс Самнер Президент Совета США по экспорту мяса птицы и яиц

Глава USAPEEC напомнил, что американские производители во время вспышки птичьего гриппа в 2015 году потеряли 4,2 миллиарда долларов — самые крупные убытки в истории.

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При этом данная сумма не включает затраты на борьбу с заболеванием. «Производство бройлеров понесло самые большие убытки, хотя у нас не было случаев выявления птичьего гриппа у куриц — он был обнаружен у индеек и в кладках яиц», — отметил Самнер. Убытки были связаны не только с сокращением экспорта, но и с внутренним рынком США.

Так, птицеводческая промышленность Соединенных Штатов в 2015 году, по оценке Совета, из-за ограничений экспорта вследствие появления птичьего гриппа потеряла 1,292 миллиарда долларов (в том числе производство бройлеров — 1,157 миллиарда), а внутри страны — еще 2,909 миллиарда (2,262 миллиарда соответственно).