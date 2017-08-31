В США заявили, что мир должен учиться жить в условиях птичьего гриппа

«Я думаю, мир начинает лучше понимать птичий грипп и тот факт, что с ним приходится жить… Птичий грипп начинает повсеместно распространяться по всему миру, за исключением Южной Америки», — сказал Самнер, выступая на панельной сессии Международной выставки птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.
Нужно будет учиться, как сосуществовать с птичьим гриппом. Мы не сможем избавиться от птичьего гриппа в ближайшем будущем, мы можем вообще от него не избавиться.
Глава USAPEEC напомнил, что американские производители во время вспышки птичьего гриппа в 2015 году потеряли 4,2 миллиарда долларов — самые крупные убытки в истории.
При этом данная сумма не включает затраты на борьбу с заболеванием. «Производство бройлеров понесло самые большие убытки, хотя у нас не было случаев выявления птичьего гриппа у куриц — он был обнаружен у индеек и в кладках яиц», — отметил Самнер. Убытки были связаны не только с сокращением экспорта, но и с внутренним рынком США.
Так, птицеводческая промышленность Соединенных Штатов в 2015 году, по оценке Совета,
«В этом году у нас было две небольших вспышки в одном штате, на расстоянии нескольких миль друг от друга, и последовавшие за этим меры были гораздо слабее. Мы убедили многие страны, что запрещать торговлю неоправданно. Кроме того, мы наблюдали много вспышек птичьего гриппа по всему миру, другие страны сталкивались с тем же самым», — отметил президент USAPEEC.