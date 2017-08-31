В центре Вашингтона появилась большая надувная крыса с внешностью Трампа

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Большая надувная крыса с внешностью, напоминающей президента США Дональда Трампа, установлена в среду в одном из скверов в центре Вашингтоне неподалеку от Белого дома. Вокруг фигуры в течение дня собирались туристы и местные жители, чтобы сфотографироваться или сделать селфи.
Автором куклы, рост которой составляет 4,5 м, является
Примечательно, что Ли разместил фигуру в вашингтонском сквере
Ранее в этом месяце на лужайке появилась Большая надувная курица с прической Трампа. Изобразив Трампа в виде курицы, активисты пытались сказать, что президенту якобы есть чего бояться.