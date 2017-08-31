Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана «Харви»

«Мы невероятно благодарны Леонардо Ди Каприо и его фонду за щедрость», — сказал глава United Way Брайан Галлахер. «Чтобы дать отпор “Харви”, от каждого из нас требуется все, на что он способен, — и это пожертвование тому пример».
Фонд для сбора средств на восстановление пострадавших от стихии регионов учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide.
В результате удара урагана и тропического шторма «Харви», которые принесли проливные дожди и вызвали наводнение в Техасе, погибли не менее 30 человек, почти 7 млн пострадали. Ликвидация ущерба, по словам президента Дональда Трампа, обойдется стране в рекордную сумму.