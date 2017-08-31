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04:14 (мск), источник: Интерфакс

Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана «Харви»

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел около $1 млн долларов недавно созданному фонду помощи жертвам урагана «Харви» United Way Harvey Recovery Fund, сообщает в четверг агентство Associated Press.

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«Мы невероятно благодарны Леонардо Ди Каприо и его фонду за щедрость», — сказал глава United Way Брайан Галлахер. «Чтобы дать отпор “Харви”, от каждого из нас требуется все, на что он способен, — и это пожертвование тому пример».

Фонд для сбора средств на восстановление пострадавших от стихии регионов учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide.

В результате удара урагана и тропического шторма «Харви», которые принесли проливные дожди и вызвали наводнение в Техасе, погибли не менее 30 человек, почти 7 млн пострадали. Ликвидация ущерба, по словам президента Дональда Трампа, обойдется стране в рекордную сумму.

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