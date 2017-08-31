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06:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток закроют для большегрузов на время ВЭФ

Ограничения по въезду в город крупногабаритного транспорта будут действовать с 4 по 7 сентября.

Источник: РИА "Новости"

31 августа, PrimaMedia. С понедельника по четверг, с 4 по 7 сентября, во Владивостоке в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума будут временно ограничены движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Так, ограничения на движение и парковку большегрузов будут действовать ежедневно с 07.00 до 23.00 с 4 по 7 сентября включительно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Помимо этого в городе из-за ВЭФ вводятся и другие ограничения. Так, в акваториях бухт Аякс и Парис с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября будет временно ограничено движение судов. Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности территория кампуса ДВФУ будет закрыта для посещения с 07.00 4 сентября по 24.00 7 сентября.

На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии. Планируется, что в этом году Приморский край подпишет на полях ВЭФ не менее 40 проектов на сумму более 200 млрд рублей.

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