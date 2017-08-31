Владивосток закроют для большегрузов на время ВЭФ
Ограничения по въезду в город крупногабаритного транспорта будут действовать с 4 по 7 сентября.
Ограничения по въезду в город крупногабаритного транспорта будут действовать с 4 по 7 сентября.
31 августа, PrimaMedia. С понедельника по четверг, с 4 по 7 сентября, во Владивостоке в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума будут временно ограничены движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Помимо этого в городе
На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии. Планируется, что в этом году Приморский край подпишет на полях ВЭФ не менее 40 проектов на сумму более 200 млрд рублей.