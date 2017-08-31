Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Вашингтон выбирал между санкциями и войной с РФ – посол США
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Акупунктура для собак и кошек
07:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

На вокзале Пермь-2 можно будет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

31 августа в краевой центр приедет специальный медицинский вагон.

Источник: Reuters

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти на вокзале Пермь-2 с 31 августа по 2 сентября. В краевом центре остановится специальный медицинский вагон, где можно будет узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию медиков.

Как сообщили в краевом минздраве, с июля по октябрь 2017 года через всю страну в составе регулярных поездов следует специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имеют возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Вагон проедет через 24 российских региона, где вирус получил наибольшее распространение. В каждом из центральных городов этих территорий он останавливается на несколько дней. При этом пункт экспресс-тестирования перемещается из вагона на железнодорожный вокзал.

В Перми анализ можно будет сдать в медпункте железнодорожного вокзала Пермь-2 с 31 августа по 2 сентября с 10−00 до 18−00 часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Делать было нечего. ТОП-5 способов провести время на даче в плохую погоду
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь