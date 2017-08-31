На вокзале Пермь-2 можно будет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти на вокзале Пермь-2 с 31 августа по 2 сентября. В краевом центре остановится специальный медицинский вагон, где можно будет узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию медиков.

Как сообщили в краевом минздраве, с июля по октябрь 2017 года через всю страну в составе регулярных поездов следует специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имеют возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Вагон проедет через 24 российских региона, где вирус получил наибольшее распространение. В каждом из центральных городов этих территорий он останавливается на несколько дней. При этом пункт экспресс-тестирования перемещается из вагона на железнодорожный вокзал.