На вокзале Пермь-2 можно будет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
31 августа в краевой центр приедет специальный медицинский вагон.
31 августа в краевой центр приедет специальный медицинский вагон.
Бесплатное и анонимное тестирование на
Как сообщили в краевом минздраве, с июля по октябрь 2017 года через всю страну в составе регулярных поездов следует специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имеют возможность пройти бесплатное и анонимное
В Перми анализ можно будет сдать в медпункте железнодорожного вокзала Пермь-2 с 31 августа по 2 сентября с 10−00 до 18−00 часов.