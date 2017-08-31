Фото злобных сурикатов победило в конкурсе Новосибирского зоопарка

Недавно Новосибирский зоопарк отпраздновал свое 70-летие. «Память о праздниках лучше всего хранят фотографии. Для нас такими памятными фотографиями станут снимки, победившие в конкурсе “Животные Новосибирского зоопарка”, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — В этом году в нем участвовало рекордное количество фотографий. На Дне рождения зоопарка мы назвали и наградили победителей».

В номинации «Оригинальное фото» первое место завоевал фотограф-любитель Владимир Габов. «Мне просто нравится фотографировать животных», — сказал VN.ru победитель.

Источник: Владимир Габов

Его фото двух играющих сурикатов произвело сильное впечатление на всех членов жюри. «Это был очень солнечный, теплый день, и в вольере у сурикатов было как-то особенно оживленно. Они бегали, играли, дрались, звуки издавали разные. Их несложно было фотографировать, вольер удобный для этого. Те два суриката, что на моем снимке, мне, кажется, у них схватка, но может и игра такая», — добавил фотограф.

Однако абсолютные фавориты фотографов — кошачьи и их детеныши. Фотографы говорят: «Неважно, чем кошки заняты, они могут спать, есть, играть. В любом случае, фотографировать их — одно удовольствие».