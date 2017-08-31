Фото злобных сурикатов победило в конкурсе Новосибирского зоопарка
В номинации «Оригинальное фото» первое место завоевал
В номинации «Оригинальное фото» первое место завоевал
Недавно Новосибирский зоопарк отпраздновал свое 70-летие. «Память о праздниках лучше всего хранят фотографии. Для нас такими памятными фотографиями станут снимки, победившие в конкурсе “Животные Новосибирского зоопарка”, — говорит начальник
В номинации «Оригинальное фото» первое место завоевал
Его фото двух играющих сурикатов произвело сильное впечатление на всех членов жюри. «Это был очень солнечный, теплый день, и в вольере у сурикатов было
Однако абсолютные фавориты фотографов — кошачьи и их детеныши. Фотографы говорят: «Неважно, чем кошки заняты, они могут спать, есть, играть. В любом случае, фотографировать их — одно удовольствие».
Сурикаты. Отряд хищные. Распространён на юге Африки. Обитает на открытых сухих равнинах, в гористой местности. Активно роет норы, а также использует норы других животных, расщелины скал. Питается пауками, скорпионами, саранчой, термитами, мелкими позвоночными, их яйцами, разными частями растений. Активен днём. Колония сурикатов состоит из 2−3 семейных групп. В семейной группе доминирует самка, которая обычно крупнее самца. Внесён в Международную Красную Книгу.