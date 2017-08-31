Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии 1 сентября

По прогнозам Башгидромета, температура воздуха ночью составит +12,+17°, в северных и горных районах до +7°, днем +23,+28°, по югу до +33°.

Во второй учебный день в Башкирии осадков также не предвидится. Ветер будет слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12,+17°, в северных и горных районах до +7°, днем +23,+28°, по югу до +33°.