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08:03 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии 1 сентября

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии 1 сентября ожидается теплая сухая погода, без осадков. Ветер будет переменных направлений слабый, днем порывистый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Башинформ

По прогнозам Башгидромета, температура воздуха ночью составит +12,+17°, в северных и горных районах до +7°, днем +23,+28°, по югу до +33°.

Во второй учебный день в Башкирии осадков также не предвидится. Ветер будет слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12,+17°, в северных и горных районах до +7°, днем +23,+28°, по югу до +33°.

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