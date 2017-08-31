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07:19 (мск), источник: Российская газета

Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой

Дороже всего школьная экипировка обошлась в этом году родителям в Хабаровском крае, Ненецком автономной округе и на Камчатке, а дешевле всего — жителям Ингушетии, Калмыкии и Омской области.

Источник: РИА "Новости"

К такому выводу пришли эксперты компании «ФинЭкспертиза», проанализировав среднюю стоимость покупки самых необходимых каждому школьнику предметов одежды.

«В исследовании мы посчитали, сколько родителям в разных регионах России пришлось заплатить за то, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, — пояснили эксперты. — В расчетах учитывалась лишь самая дорогостоящая часть этого процесса — покупка школьной и спортивной формы, обуви, портфеля». Доля расходов на тетради, ручки и карандаши — не велика в общей сумме трат.

Средняя стоимость «школьного чека» в России составила чуть менее 9 тысяч рублей. При этом девочек собрать в школу дороже, чем мальчиков.

Комплект школьной и спортивной формы для девочек стоит в среднем на 636 рублей больше, чем комплект для мальчиков.

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Больше всего потратились в этом году родители хабаровских школьников — им в среднем пришлось выложить 12 560 рублей. При этом средняя стоимость «школьного чека» для девочек в этом регионе — 13 204 рубля, для мальчиков — 11 916 рублей. Чуть меньше — 12 023 рубля — ушло на школьную и спортивную форму у родителей из Ненецкого автономного округа. И замыкает тройку самых дорогих по стоимости одежды для учеников регионов Камчатка. Там средний «школьный чек» составил 11 897 рублей.

Дешевле всего форма стоит в Ингушетии. Там на все ушло 5 493 рубля. В Омской области — 6 806 рублей, а в Калмыкии — 6941 рубль. Таким образом разница в стоимости покупки школьного комплекта для жителей «самого дорогого» и «самого дешевого» региона России составляет 2,3 раза.

Стоимость «школьного чека» в Москве — 9335 рублей. Причем покупка одежды для девочек обойдется в 9610 рублей, для мальчиков — в 9060 рублей. Цена такого же комплекта в Санкт-Петербурге будет дороже — 10 183 рубля. В Крыму «школьный чек» равен 8570 рублям.

Как подчеркнула «РГ» генеральный директор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова, стоимость покупки «школьного набора» сегодня составляет около 22 процента от средней заработной платы в регионе. «По сравнению с прошлым годом цена комплекта увеличилась примерно на 9 процентов (для девочек рост составил 8,8 процента, для мальчиков — 9,3 процента), что значительно превышает уровень инфляции в 5,4 процента за 2016 год». При этом увеличение стоимости трикотажных изделий составило от 7 до 10 процентов, а портфели и ранцы подорожали на 13 процентов, уточнила Козлова.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы
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23 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Солнце
Господа! Мы когда-нибудь забудем слово "подорожало" ? По-моему это несбыточная мечта основного населения России, где мы слышим каждый день это ненавистное...
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