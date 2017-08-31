Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Дороже всего школьная экипировка обошлась в этом году родителям в Хабаровском крае, Ненецком автономной округе и на Камчатке, а дешевле всего — жителям Ингушетии, Калмыкии и Омской области.
Дороже всего школьная экипировка обошлась в этом году родителям в Хабаровском крае, Ненецком автономной округе и на Камчатке, а дешевле всего — жителям Ингушетии, Калмыкии и Омской области.
К такому выводу пришли эксперты компании «ФинЭкспертиза», проанализировав среднюю стоимость покупки самых необходимых каждому школьнику предметов одежды.
«В исследовании мы посчитали, сколько родителям в разных регионах России пришлось заплатить за то, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, — пояснили эксперты. — В расчетах учитывалась лишь самая дорогостоящая часть этого процесса — покупка школьной и спортивной формы, обуви, портфеля». Доля расходов на тетради, ручки и карандаши — не велика в общей сумме трат.
Комплект школьной и спортивной формы для девочек стоит в среднем на 636 рублей больше, чем комплект для мальчиков.
Больше всего потратились в этом году родители хабаровских школьников — им в среднем пришлось выложить 12 560 рублей. При этом средняя стоимость «школьного чека» для девочек в этом регионе — 13 204 рубля, для мальчиков — 11 916 рублей. Чуть меньше — 12 023 рубля — ушло на школьную и спортивную форму у родителей из Ненецкого автономного округа. И замыкает тройку самых дорогих по стоимости одежды для учеников регионов Камчатка. Там средний «школьный чек» составил 11 897 рублей.
Дешевле всего форма стоит в Ингушетии. Там на все ушло 5 493 рубля. В Омской области — 6 806 рублей, а в Калмыкии — 6941 рубль. Таким образом разница в стоимости покупки школьного комплекта для жителей «самого дорогого» и «самого дешевого» региона России составляет 2,3 раза.
Стоимость «школьного чека» в Москве — 9335 рублей. Причем покупка одежды для девочек обойдется в 9610 рублей, для мальчиков — в 9060 рублей. Цена такого же комплекта в
Как подчеркнула «РГ» генеральный директор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова, стоимость покупки «школьного набора» сегодня составляет около 22 процента от средней заработной платы в регионе. «По сравнению с прошлым годом цена комплекта увеличилась примерно на 9 процентов (для девочек рост составил 8,8 процента, для мальчиков — 9,3 процента), что значительно превышает уровень инфляции в 5,4 процента за 2016 год». При этом увеличение стоимости трикотажных изделий составило от 7 до 10 процентов, а портфели и ранцы подорожали на 13 процентов, уточнила Козлова.