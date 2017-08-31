Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой

Источник: РИА "Новости"

К такому выводу пришли эксперты компании «ФинЭкспертиза», проанализировав среднюю стоимость покупки самых необходимых каждому школьнику предметов одежды.

«В исследовании мы посчитали, сколько родителям в разных регионах России пришлось заплатить за то, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, — пояснили эксперты. — В расчетах учитывалась лишь самая дорогостоящая часть этого процесса — покупка школьной и спортивной формы, обуви, портфеля». Доля расходов на тетради, ручки и карандаши — не велика в общей сумме трат.

Средняя стоимость «школьного чека» в России составила чуть менее 9 тысяч рублей. При этом девочек собрать в школу дороже, чем мальчиков.

Комплект школьной и спортивной формы для девочек стоит в среднем на 636 рублей больше, чем комплект для мальчиков.

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Больше всего потратились в этом году родители хабаровских школьников — им в среднем пришлось выложить 12 560 рублей. При этом средняя стоимость «школьного чека» для девочек в этом регионе — 13 204 рубля, для мальчиков — 11 916 рублей. Чуть меньше — 12 023 рубля — ушло на школьную и спортивную форму у родителей из Ненецкого автономного округа. И замыкает тройку самых дорогих по стоимости одежды для учеников регионов Камчатка. Там средний «школьный чек» составил 11 897 рублей.

Дешевле всего форма стоит в Ингушетии. Там на все ушло 5 493 рубля. В Омской области — 6 806 рублей, а в Калмыкии — 6941 рубль. Таким образом разница в стоимости покупки школьного комплекта для жителей «самого дорогого» и «самого дешевого» региона России составляет 2,3 раза.

Стоимость «школьного чека» в Москве — 9335 рублей. Причем покупка одежды для девочек обойдется в 9610 рублей, для мальчиков — в 9060 рублей. Цена такого же комплекта в Санкт-Петербурге будет дороже — 10 183 рубля. В Крыму «школьный чек» равен 8570 рублям.