Последний день лета. В Челябинске — до +27
Теплая погода сохраняется в Челябинске.
Теплая погода сохраняется в Челябинске.
Об этом гласит прогноз регионального Гидрометцентра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, сегодня днем, 31 августа, воздух прогреется до +27°С. Однако в полной мере насладиться солнцем в последние часы лета помешает переменная облачность, но при этом — без существенных осадков. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду. Ночью же горожан вновь ожидает существенный перепад температур — похолодает до +12−14°С.
Добавим также, что в южноуральской столице, как и еще в четырех других городах области, объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.