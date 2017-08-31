Последний день лета. В Челябинске — до +27

Так, сегодня днем, 31 августа, воздух прогреется до +27°С. Однако в полной мере насладиться солнцем в последние часы лета помешает переменная облачность, но при этом — без существенных осадков. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду. Ночью же горожан вновь ожидает существенный перепад температур — похолодает до +12−14°С.