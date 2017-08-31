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07:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Последний день лета. В Челябинске — до +27

Теплая погода сохраняется в Челябинске.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2017

Об этом гласит прогноз регионального Гидрометцентра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, сегодня днем, 31 августа, воздух прогреется до +27°С. Однако в полной мере насладиться солнцем в последние часы лета помешает переменная облачность, но при этом — без существенных осадков. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду. Ночью же горожан вновь ожидает существенный перепад температур — похолодает до +12−14°С.

Добавим также, что в южноуральской столице, как и еще в четырех других городах области, объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

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