Из-за отключения света в омском аэропорту туристы с опозданием улетели в Турцию и в Сочи
Задержались два рейса.
Задержались два рейса.
Вчера, 30 августа, примерно в 23 часа в омском аэропорту отключили электричество. Очевидцы сообщили, что никого из пассажиров не выпускали и не впускали,
По сведениям нашего ресурса, причиной стала авария на подстанции компании «Омскэлектро». Без света остался весь микрорайон. Глава предприятия Манвел Мажонц пока не доступен для комментариев.
Устранить последствия удалось лишь к часу ночи. В итоге рейс авиакомпании «Азур эйр» на 1,5 часа позже улетел в турецкую Анталью. Вылет в Сочи перевозчика «Ред Вингс» задержали больше чем на час.
Между тем в аэропорту никак не стали комментировать инцидент.
— У нас все в порядке, никаких отключений электричества не было, — заявили корреспонденту портала Om1.ru.
С чем связано нежелание комментировать инцидент, не известно.