Из-за отключения света в омском аэропорту туристы с опозданием улетели в Турцию и в Сочи

Источник: Om1.ru

Вчера, 30 августа, примерно в 23 часа в омском аэропорту отключили электричество. Очевидцы сообщили, что никого из пассажиров не выпускали и не впускали, какое-то время воздушные ворота города находились в полной темноте.

По сведениям нашего ресурса, причиной стала авария на подстанции компании «Омскэлектро». Без света остался весь микрорайон. Глава предприятия Манвел Мажонц пока не доступен для комментариев.

Устранить последствия удалось лишь к часу ночи. В итоге рейс авиакомпании «Азур эйр» на 1,5 часа позже улетел в турецкую Анталью. Вылет в Сочи перевозчика «Ред Вингс» задержали больше чем на час.

Между тем в аэропорту никак не стали комментировать инцидент.

— У нас все в порядке, никаких отключений электричества не было, — заявили корреспонденту портала Om1.ru.