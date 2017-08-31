Бюджетникам Кемеровской области повысят зарплату

Нескольким категориям бюджетников в Кемеровской области повысят заработную плату.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 1 сентября зарплату повысят работникам культуры, среди которых библиотекари, сотрудники музеев, театральные деятели, клубные работники, работники филармонии и центров народного творчества, технический и обслуживающий персонал. Их средняя заработная плата должна составить 25 000 рублей. Также доход вырастет у педагогов дополнительного образования, музыкальных, спортивных школ, центров творчества, станций юных натуралистов, концертмейстеров, музыкальных руководителей, педагогов-библиотекарей, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре. Их зарплата в среднем вырастет до 27 000 рублей. Также под повышение оплаты труда попадают соцработники, в обязанности которых входит обслуживание старшего поколения и инвалидов на дому. Их заработная плата в среднем вырастет до 22 700 рублей.
С 1 октября вырастет размер оплаты труда для работников медицины. Так, для врачей средняя зарплата составит 51 000 рублей, для среднего медицинского персонала — 25 000 рублей, для младшего медперсонала — 22 000 рублей. Кроме того, с 1 января 2018 года у всех без исключения работников бюджетной сферы заработная плата вырастет на 4%.