Снег потушил природные пожары на севере Иркутской области
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — По данным на утро четверга, в Иркутской области нет действующих природных пожаров, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — По данным на утро четверга, в Иркутской области нет действующих природных пожаров, сообщили агентству «Интерфакс» в
«По данным региональной диспетчерской службы за минувшие сутки потухли все пожары, находившиеся под наблюдением в зоне космического мониторинга в Катангском районе (самый северный в регионе — ИФ). Ситуация продолжает контролироваться — сегодня пять самолетов будут задействованы в мониторинге лесопожарной обстановки на территории региона», — сообщил сотрудник
Как уточнили агентству в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Катангском районе выпал снег.
«Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары», — сказал начальник отдела прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.
Ранее сообщалось, что утром в среду в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тыс. га, все — в зоне космического мониторинга в Катангском районе. В зонах наземного и авиационного применения сил и в других районах региона все возгорания были ликвидированы.