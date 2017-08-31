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07:45 (мск), источник: Интерфакс

Снег потушил природные пожары на севере Иркутской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — По данным на утро четверга, в Иркутской области нет действующих природных пожаров, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе регионального правительства.

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Источник: Агентство «Москва»

«По данным региональной диспетчерской службы за минувшие сутки потухли все пожары, находившиеся под наблюдением в зоне космического мониторинга в Катангском районе (самый северный в регионе — ИФ). Ситуация продолжает контролироваться — сегодня пять самолетов будут задействованы в мониторинге лесопожарной обстановки на территории региона», — сообщил сотрудник пресс-службы.

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Как уточнили агентству в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Катангском районе выпал снег.

«Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары», — сказал начальник отдела прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.

Ранее сообщалось, что утром в среду в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тыс. га, все — в зоне космического мониторинга в Катангском районе. В зонах наземного и авиационного применения сил и в других районах региона все возгорания были ликвидированы.

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30 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Валерий Агеев
в администрации области,на следующий пожароопасный период, пусть заведут должность для штатного сотрудника-главный заведующий по осадкам в области.А тот,в...
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