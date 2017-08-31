Снег потушил природные пожары на севере Иркутской области

Источник: Агентство «Москва»

«По данным региональной диспетчерской службы за минувшие сутки потухли все пожары, находившиеся под наблюдением в зоне космического мониторинга в Катангском районе (самый северный в регионе — ИФ). Ситуация продолжает контролироваться — сегодня пять самолетов будут задействованы в мониторинге лесопожарной обстановки на территории региона», — сообщил сотрудник пресс-службы.

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Как уточнили агентству в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Катангском районе выпал снег.

«Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары», — сказал начальник отдела прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.