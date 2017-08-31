Пляжный сезон в Омске подошёл к завершению

Сегодня, 31 августа, спасатели прекратят свою работу на пляжах. С 1 сентября пляжи будут считаться местами несанкционированного купания, так как безопасность людей на воде без спасателей обеспечить невозможно.

Отметим, что за лето на городских пляжах не произошло ни одного несчастного случая. Сейчас в городе в ходе рейдов насчитали 21 «дикий» пляж, где периодически купаются местные жители. С нарушителями проводят профилактические беседы и сообщают, что с начала года на несанкционированных пляжах произошло 22 несчастных случая.