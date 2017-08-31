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08:03 (мск), источник: Tengrinews

Деревенские бабушки устали ждать и сами отремонтировали дорогу

Зачастую можно положиться только на самого себя. Так и поступили российские бабушки, самостоятельно отремонтировав дорогу.

Источник: Tengrinews

TengriMIX рассказывает вам об этих пенсионерках. Пожилые жительницы деревни Средний Бугалыш, Россия, скинулись по 500 рублей (около 2800 тенге) на грузовик с щебнем и самостоятельно отремонтировали одну из улиц. То есть буквально самостоятельно.

В соцсетях появились снимки бабушек с лопатами и помогавших им мужчин, а также дороги с огромными промоинами.

Фото набрали невероятную популярность. Правда после звонка журналиста в администрацию района их удалили. Чиновники заявили, что с учетом повышенного количества осадков, дорога находилась в удовлетворительном состоянии. Но пенсионеркам видимо так не показалось, неспроста ведь они сами чинить ее начали.

В любом случае, бабушки достойны похвалы, так как ради собственного комфорта не стали мириться со сложившейся ситуацией.

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